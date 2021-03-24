محو أمية 2247 مواطنا ومواطنة فى حلوان بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار

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القاهرة - سامية سيد - نجح طلاب كلية التربية جامعة حلوان فى محو أمية 2247 مواطنا ومواطنة خلال الفصول التى تعاقدوا عليها فى دورة يناير 2021 بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار، فى إطار توجه الدولة برعاية المواطن المصرى ومحو أُميته واهتمام جامعة حلوان البالغ بهذا الملف حيث يعد هدفاً هاماً للتنمية المستدامة 2030.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع الدكتور إيهاب حمزة عميد كلية التربية جامعة حلوان، وتحت إشراف الدكتور أحمد عبد الرشيد، وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق والمنسق العام للمشروع القومي لمحو الأمية على مستوى جامعة حلوان، تم ذلك فى إطار إجراءات احترازية مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وحصلت جامعة حلوان، على المركز السادس على مستوى الجامعات المصرية طبقا للتقرير الإحصائي الصادر من الهيئة العامة لتعليم الكبار بإنجازات طلاب الجامعات في المشروع القومي لمحو الأمية خلال دور يناير 2021.

وأكد الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، فى بيان صادر عن جامعة حلوان، أن الجامعة تولى اهتماماً كبيرا بالعمل المجتمعي إيماناً من دورهاً فى تنمية المجتمع وخاصةً ما من شأنه الاستثمار فى البشر ومد جسور المساعدة للمواطن وتثقيفه ودعمه، فالتعليم الأساسي يساهم في تزويد المواطن بمهارات ومعارف مختلفة ويشجع على بلوغه مستويات علمية أفضل، فضلاً عن إدماج الأفراد في الحياة العامة، وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة للمجتمع بمختلف نواحي الحياة.

والتحق طلاب كلية التربية جامعة حلوان في هذه الدورة في إطار بروتوكول التعاون المبرم مع الهيئة العامة لتعليم الكبار والذي بموجبه يتقدم الطالب بكلية التربية للتعاقد على فصول محو الأمية بادارات الهيئة الموقرة لتعليم الكبار بنظام التعاقد الحر لمدة 3 أشهر أو بنظام التعاقد على الفصل التنشيطي لمدة شهر واحد للدارسين الذين لديهم الأساسيات الأولية للقراءة والكتابة.

يذكر أن من يحصل من المواطنين على شهادة محو الأمية عقب اجتيازه لاختبارات الهيئة الموقرة لتعليم الكبار يمكنه أن يلتحق بالسلم التعليمي بدءًا من المرحلة الإعدادية.