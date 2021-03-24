شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الفلك ينظم ندوة حول رصد هلال شهر رمضان بين الرؤية العلمية والبصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم معمل أبحاث الشمس بمعهد البحوث الفلكية، منذ قليل، ندوة بعنوان "رصد هلال شهر رمضان المبارك بين الرؤية العلمية والرؤية البصرية"، يتم بثها من خلال الصفحة الرسمية للمعهد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وبرنامج ZOOM.

ويشارك فى الندوة أساتذة معمل أبحاث الشمس بمعهد الفلك برئاسة الدكتور أسامة رحومة رئيس قسم أبحاث الشمس بالمعهد ، والدكتور محمد غريب أستاذ الشمس، والدكتور ياسر عبد الهادى، أستاذ الشمس، ونخبة من أساتذة المعهد بينهم الدكتورة رباب عبد الحميد، والدكتور سامي خليل عبد المرضي والدكتور أمير حسين، والدكتورة ماجدة محب الدين، و أحمد عبدة المناوى، والدكتور أحمد أبو الوفا.

وأشار الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد إلى أن الندوة تناقش عددا من المحاور، منها: العوامل الفلكية التي تحكم رؤية الهلال بين علماء الفلك وعلماء الشريعة، رصد الأهلّة عن طريق الأقمار الصناعية، وإمكانية توحيد بدايات الشهور الهجرية في العالم العربي.

كما تجيب الندوة على عدد من التساؤلات منها: كيفية رؤية هلال شهر رمضان المبارك وأهلة الشهور العربية، و المعايير الشرعية التي تحكمها، وكيفية توظيف المعرفة الفلكية في وضع محددات تحكم هذا الأمر لضمان عدم الخطأ والاختلاف، وأسباب اختلاف بعض الدول الإسلامية عن غيرها في بدء وانتهاء شهر رمضان.

ويولد هلال شهر مضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 31 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الإثنيـــن الموافق 12/4/2021م (اليوم التالي ليوم الرؤية).