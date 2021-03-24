شكرا لقرائتكم خبر عن تعويم سفينة الحاويات جزئيا واستئناف حركة الملاحة قريبا في قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نقلت وكالة أنباء رويترز عن مصدر بهيئة قناة السويس إنه تم تعويم سفينة الحاويات التي جنحت في قناة السويس جزئيا ومن المتوقع استئناف حركة الملاحة بالقناة قريباً.

شهدت الساعات الماضية، مساء الثلاثاء توقف حركة الملاحة في قناة السويس، بسبب جنوح سفينة عملاقة وسط القناة. فقد تم تداول أنباء عن زحمة في قناة السويس، انتشرت خلال الساعات الماضية مقاطع مصورة تظهر سفينة ضخمة، تعرقل الحركة.

كانت السفينة إيفر جيفن، المسجلة في بنما، في رحلة من الصين إلى ميناء روتردام في هولندا، تمر باتجاه الشمال عبر القناة في طريقها إلى البحر الأبيض المتوسط عندما جنحت وباتت محصورة بين جانبي القناة.