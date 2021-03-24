شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطعيم المواطنين بلقاح كورونا في ٦ مراكز طبية جديدة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة في الشرقية، بمتابعة تطعيم المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة للمرة الأولى بالمراكز الـ٦ الجديدة بالمحافظة، من الفئات المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، والذين قاموا بالتسجيل على موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان، وفقا للفئات المستحقة لتلقي التطعيم بلقاح كورونا، من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

حيث قام وكيل الوزارة بالمرور على المركز المخصص بمستشفي السعديين المركزي، لمتابعة بدء فاعليات تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا كوفيد١٩، وتفقد الأماكن المختلفة بالمركز، وتم التأكد من جاهزية المركز والفرق الطبية، لتطعيم المواطنين من الفئات المستهدفة، كما قام بمعاينة خطوط السير، والتأكد من توافر معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي، ومن توافر الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية للحفاظ على صحة المواطنين.

وأوضح وكيل وزارة الصحة في الشرقية أنه تم تجهيز ٦ مراكز طبية أخرى بالمحافظة، بخلاف مكتب صحة ثان الزقازيق، لحصول المواطنين على لقاح كورونا، تيسيرا عليهم من مشقة السفر، وهم «المركز الطبي ببلبيس، ومركز طب الأسرة بالدميين بفاقوس، والمركز الطبي بأبوحماد، ومركز صحي العاشر أول بالعاشر من رمضان، وقسم الحميات بمستشفي ههيا المركزي، ووحدة الفيروسات الكبدية سابقاً بمستشفي السعديين المركزي».

يذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وجهت بفتح موقع التسجيل الإلكتروني للقاح كورونا، ويتم تسجيل المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة المختلفة «الأورام، والكلي، ونقص المناعة، وغيرهم» بمستشفيات المحافظة، لحصولهم على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ خلال الأيام السابقة، ضمن خطة الدولة الوقائية لمواجهة كورونا.