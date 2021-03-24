شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة ترابية تضرب مدن البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت مدن البحر الأحمر الشمالية رأس غارب والغردقة وسفاجا، اليوم الأربعاء، لموجة من سوء الأحوال الجوية والعواصف الترابية الشديدة وسرعة في الرياح المحملة بالأتربة وانخفاض درجات الحرارة.

كما شهدت مياه البحر الأحمر ارتفاعا بالأمواج وسرعة في الرياح. وحذرت إدارة المرور من تجاوز السرعات على الطرق الخارجية وتوقف عدد من المركبات على الطرق لصعوبة الرؤية.