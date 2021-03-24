شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتابع أعمال سحب وكسح تراكمات المياه من سوق أبو عامر بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، مع المحاسب محمد الأباصيري رئيس حي ثان الزقازيق، أعمال شفط وكسح تراكمات المياه بسوق أبوعامر بمنطقة الصيادين بمدينة الزقازيق، وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية لسرعة شفط تراكمات المياه من الشوارع، حرصاً على صحة المواطنين من انتشار الروائح الكريهة.

وجه محافظ الشرقية ، الجهاز التنفيذي بضرورة تضافر كافة الجهود للعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات، وتلبية إحتياجاتهم في المرافق والخدمات التي تمس حياتهم اليومية.

ومن جانبه، قام المحاسب محمد الأباصيري، رئيس حى ثان الزقازيق، بالتنسيق مع مسؤلي قسم الإشغالات برئاسة الحي، برفع الباعة الجائلين من الطريق بمنطقة سوق أبوعامر، لتسيير حركة مرور السيارات وعبور المواطنين لحين الإنتهاء من أعمال شفط وكسح تراكمات المياه في أسرع وقت، والناتجة عن أعمال حفر بالمنطقة لتوصيل كابلات كهرباء أرضية، مما تسببت في ظهور المياه الجوفية التي أدت إلى تراكم المياه في المنطقة وإعاقة الحركة المرورية.