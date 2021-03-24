شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يوجه بتوفير منافذ بيع ومعارض للسلع الغذائية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى المجلس التنفيذي لمحافظة المنيا برئاسة اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بخالص الآسي والحزن، المهندس محمد سيد، رئيس مركز ومدينة سمالوط، والذي وافته المنية، منذ أيام، وأعرب المحافظ، عن خالص تعازيه لأسرة المتوفي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، وأشار المحافظ إلى أن المنيا من أهم المحافظات التي تحظي باهتمام كبير من القيادة السياسية لتنفيذ مشروعات التطوير على أرضها، مؤكداً على ضرورة تحمل المسؤولية، وتوحيد الجهود، في تنفيذ اعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقها رئيس الجمهورية، لتطوير 5 مراكز بالمحافظة، بإجمالي 192 قرية، وتوابعها، لتحقيق كافة جوانب التنمية المستدامة وتوصيل كافة الخدمات والمرافق لقري الريف المصري، وفقاً لرؤية مصر 2030، مشدداً على تنفيذاً توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في هذا الصدد، والعمل على إزالة كافة المعوقات وتذليل العقبات، ومراقبة مؤشرات الأداء أثناء التنفيذ، بالإضافة إلى إشراك المجتمع المحلى في عملية التطوير، مع الاستعانة بالمقاولين والعمالة المحليين لتوفير فرص عمل لأهالي تلك المناطق، مشيراً ان هناك متابعة مستمرة بصورة مباشرة، على مدار الساعة لسرعة الانتهاء من الاعمال، وفقاً للمعايير القياسية، وبجودة عالية لتحقيق الأهداف المطلوبة، ونسب المعدلات، في إطار الجدول الزمني المحدد.

وأضاف محافظ المنيا أن المحافظة بدأت السبت الماضي في تنفيذ الموجة 17 من حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة «حماية النيل»والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات عليها بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة، حيث تستهدف الحملات إزالة 93 حالة، وتم تنفيذ 54 حالة حتى الآن.

كما هنأ المحافظ الحضور، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، موجهاً رؤساء المراكز، ومديريتي التموين، والزراعة، بإعداد دراسة شاملة لإقامة المعارض، وفتح العديد من منافذ البيع بجميع مراكز ومدن المحافظة، موكداً على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير كافة السلع الغذائية، ومتطلبات المواطنين، على ان تكون بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

كما شدد محافظ المنيا على المتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، مؤكداً على ضرورة تكثيف الحملات الميدانية على الأماكن العامة التي يتردد عليها المواطنون ومتابعة نسب الاستيعاب المحددة، بالإضافة لمتابعة الحالة العامة داخل وسائل النقل العام، ومواقف السيارات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يخالف تنفيذ التعليمات، مناشداً المواطنين للتوجه مباشرة إلى اقرب مستشفى في حالة الشكوى من أي أعراض، أو الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، حيث تم تخصيص 19 مستشفى داخل المحافظة لحالات كورونا، وتعمل جميعها بكفاءة وانتظام، ومتوفر بها جميع المستلزمات الطبية اللازمة.، موجها بتنظيم قوافل، بالتعاون والتنسيق مع الصحة والجهات المعنية، لتوعية المواطنين بخطورة الإصابة، وكيفية التعامل مع المرضي.