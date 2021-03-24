محافظ المنيا يوجه بتوفير منافذ بيع ومعارض للسلع الغذائية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يوجه بتوفير منافذ بيع ومعارض للسلع الغذائية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نعى المجلس التنفيذي لمحافظة المنيا برئاسة اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بخالص الآسي والحزن، المهندس محمد سيد، رئيس مركز ومدينة سمالوط، والذي وافته المنية، منذ أيام، وأعرب المحافظ، عن خالص تعازيه لأسرة المتوفي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، وأشار المحافظ إلى أن المنيا من أهم المحافظات التي تحظي باهتمام كبير من القيادة السياسية لتنفيذ مشروعات التطوير على أرضها، مؤكداً على ضرورة تحمل المسؤولية، وتوحيد الجهود، في تنفيذ اعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقها رئيس الجمهورية، لتطوير 5 مراكز بالمحافظة، بإجمالي 192 قرية، وتوابعها، لتحقيق كافة جوانب التنمية المستدامة وتوصيل كافة الخدمات والمرافق لقري الريف المصري، وفقاً لرؤية مصر 2030، مشدداً على تنفيذاً توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في هذا الصدد، والعمل على إزالة كافة المعوقات وتذليل العقبات، ومراقبة مؤشرات الأداء أثناء التنفيذ، بالإضافة إلى إشراك المجتمع المحلى في عملية التطوير، مع الاستعانة بالمقاولين والعمالة المحليين لتوفير فرص عمل لأهالي تلك المناطق، مشيراً ان هناك متابعة مستمرة بصورة مباشرة، على مدار الساعة لسرعة الانتهاء من الاعمال، وفقاً للمعايير القياسية، وبجودة عالية لتحقيق الأهداف المطلوبة، ونسب المعدلات، في إطار الجدول الزمني المحدد.
وأضاف محافظ المنيا أن المحافظة بدأت السبت الماضي في تنفيذ الموجة 17 من حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة «حماية النيل»والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات عليها بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة، حيث تستهدف الحملات إزالة 93 حالة، وتم تنفيذ 54 حالة حتى الآن.
كما هنأ المحافظ الحضور، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، موجهاً رؤساء المراكز، ومديريتي التموين، والزراعة، بإعداد دراسة شاملة لإقامة المعارض، وفتح العديد من منافذ البيع بجميع مراكز ومدن المحافظة، موكداً على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير كافة السلع الغذائية، ومتطلبات المواطنين، على ان تكون بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
كما شدد محافظ المنيا على المتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، مؤكداً على ضرورة تكثيف الحملات الميدانية على الأماكن العامة التي يتردد عليها المواطنون ومتابعة نسب الاستيعاب المحددة، بالإضافة لمتابعة الحالة العامة داخل وسائل النقل العام، ومواقف السيارات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يخالف تنفيذ التعليمات، مناشداً المواطنين للتوجه مباشرة إلى اقرب مستشفى في حالة الشكوى من أي أعراض، أو الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، حيث تم تخصيص 19 مستشفى داخل المحافظة لحالات كورونا، وتعمل جميعها بكفاءة وانتظام، ومتوفر بها جميع المستلزمات الطبية اللازمة.، موجها بتنظيم قوافل، بالتعاون والتنسيق مع الصحة والجهات المعنية، لتوعية المواطنين بخطورة الإصابة، وكيفية التعامل مع المرضي.
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