شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس السيئ يغلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت سلطات ميناء الإسكندرية، اليوم الأربعاء، غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح.

وقال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن إغلاق بوغاز ميناءى الإسكندرية والدخيلة جاء حرصا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء لضمان سلامة الملاحة البحرية.

وأكد المتحدث الرسمي لميناء الإسكندرية، على جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة لتلقي أي بلاغات أو إشارات استغاثة من السفن.

ومن جانبه، وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إدارات الميناء المختلفة بتوخي الحذر، وإتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

وواصل الطقس السيئ ضرب أحياء الإسكندرية، اليوم، يصاحبه نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، دون تأثير على حركة المرور.

وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفاوتة الشدة ما بين خفيفة ومتوسطة على أوقات متقطعة ومناطق متفرقة من أحياء الإسكندرية. وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر ‏واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وعلى صعيد متصل أدى نشاط الرياح وشدتها إلى سقوط سقف وشرفة عقار وتحطم عامود إنارة بمنطقة المنتزة شرق الإسكندرية، وسقوط شجرة كبيرة بحى وسط الإسكندرية دون وقوع إصابات .