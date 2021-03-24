شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تعلن بدء صرف المنحة الشهرية للطلاب المتفوقين بـ 10 جامعات حكومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ببدء صرف المنحة الشهرية للطلاب الفائقين في ١٠ جامعات حكومية، وذلك بالتعاون مع الجمعية الشرعية.

وبدأ الصرف لعدد ٢٥ طالبًا في كل جامعة من جامعات «القاهرة وعين شمس والاسكندرية والمنصورة والمنوفية والزقازيق والفيوم وبنى سويف وجنوب الوادي والوادي الجديد»، وذلك في عدد 5 كليات علمية هي الطب والصيدلة والهندسة والزراعة والعلوم.، حيث يحصل كل طالب على ألف جنيه شهريا، كما سيتم توفير الرعاية الصحية الشاملة وتحمل تكاليف أبحاث الطلاب ومشاركاتهم في المؤتمرات العلمية وغيرها من المصروفات النثرية حتى يتم تخرجهم من الجامعات.

كما سيتم دعم 100 طالب ماجيستير ودكتوراه بإجمالي 25 ألف جنيه كمنحة من الوزارة لكل باحث مع صرف مكافأة مالية قدرها 1000 جنيه شهرياً وتمتعهم بنفس المزايا الصحية والعلمية بغرض الاستثمار في البحث العلمي.

كانت وزارة التضامن الاجتماعي قد وقعت بروتوكول تعاون مع الجمعية الشرعية الرئيسية، بهدف تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تقديم كافة سبل الدعم للمتفوقين من طلاب كليات الطب والصيدلة والهندسة والزراعة في 10 جامعات في مصر، سواء كان هذا الدعم في شكل دعم مالي شهري أو تأمين صحي أو تمويل أبحاث ومشاركة في مؤتمرات دولية أو غيرها من الخدمات التي تساهم في استكمال المسار العلمي للطلاب المتفوقين.