شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط سقف وشرفة عقار وتحطم عامود إنارة .. حصيلة شدة الرياح بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الرياح المثيرة للرمال والأتربة، ضرب أحياء الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وتسببت شدة الرياح في سقوط سقف من الصاج أعلى عقار بمنطقة خورشيد بحي المنتزة أول شرق الإسكندرية، ما أدى إلى اصطدامها بعامود إنارة وانهيار شرفة عقار مجاور.

ومن جانبها قالت جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول، إنه تم رفع عامود الإنارة والسقف الصاج، وإعادة فتح الشارع مرة أخرى أمام حركة المرور.

وفي حي وسط الإسكندرية تسببت الرياح في سقوط شجرة بشارع حسين فهمي، ما استدعى تدخل مسئولي الحي لتقطيعها، لتسهيل عملية رفعها.

وفي سياق متصل، أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفاوتة الشدة ما بين خفيفة ومتوسطة على أوقات متقطعة ومناطق متفرقة من أحياء الإسكندرية.

سقوط سقف وشرفة عقار وتحطم عامود إنارة .. حصيلة شدة الرياح بالإسكندرية- صور

سقوط سقف وشرفة عقار وتحطم عامود إنارة .. حصيلة شدة الرياح بالإسكندرية- صور

سقوط سقف وشرفة عقار وتحطم عامود إنارة .. حصيلة شدة الرياح بالإسكندرية- صور

سقوط سقف وشرفة عقار وتحطم عامود إنارة .. حصيلة شدة الرياح بالإسكندرية- صور

سقوط سقف وشرفة عقار وتحطم عامود إنارة .. حصيلة شدة الرياح بالإسكندرية- صور

سقوط سقف وشرفة عقار وتحطم عامود إنارة .. حصيلة شدة الرياح بالإسكندرية- صور

سقوط سقف وشرفة عقار وتحطم عامود إنارة .. حصيلة شدة الرياح بالإسكندرية- صور

سقوط سقف وشرفة عقار وتحطم عامود إنارة .. حصيلة شدة الرياح بالإسكندرية- صور