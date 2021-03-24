شكرا لقرائتكم خبر عن تنصيب ديفيد عزيز عميدا للكاتدرائية الإنجليكانية في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نصَب الدكتور المطران منير حنا أنيس، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الانجليكانية، الأربعاء،القس ديفيد عزيز ليصبح عميداً جديداً لكاتدرائية القديس مرقس الأسقفية الأنجليكانية، وكنائس منطقة الإسكندرية، وذلك بمشاركة المطران سامى فوزى شحاته نائب مطران أبرشية مصر ومطران شمال إفريقيا.

وعقب انتهاء طقس التعميد، ألقى المطران منير حنا كلمة روحية قال فيها : اليوم أنصب أحد أبنائى ليتسلم هذه المسئولية الكبيرة وهى أن يرعى رعية المسيح فى هذه المدينة العظيمة، مدينة الاسكندرية التى ارتوى ترابها بدماء الشهداء في عصر الرومان والذين ضحوا بحياتهم من أجل المسيح.

وأضاف:"إنى أدعوكم أن تتذكروا دائماً أن كنائس هذه المدينة تأسست على دماء قديسين وشهداء، وهذا سيساعدكم أن تدركوا عظم المسئولية الملقاة على عاتقكم، مستطرداً: انظروا إلى رحلة إيمان إبراهيم التي تميزت بالصبر والطاعة والمثابرة والتغرب عن العالم الحاضر ثم الثقة الكاملة في قوة الله ومشيئته لتدركوا قدرته وعظمته.

وقال أن رتبة العميد هى رتبة كنسية يكون فيها القس مسئولًا عن الكاتدرائية والكنائس فى المنطقة المحيطة بها، مشيرا الى أن كاتدرائية القديس مرقس بالإسكندرية أقيمت على أرض معطاة من محمد على باشا والى مصر سنة ١٨٣٩ وهي أول كنيسة أسقفية أنجليكانية في جمهورية مصر العربية.

حضر الصلوات عدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب، فى الإسكندرية وممثلين عن كنائس الأقباط الأرثوذكس والروم الأرثوذكس وكنيسة نهضة القداسة والكنيسة الكاثوليكية وكنيسة المسيح وبيت العائلة المصرية و مندوب من الأزهر الشريف.

تنصيب ديفيد عزيز عميدا جديدا للكاتدرائية الانجليكانية فى الاسكندرية بحضور تنفيذيين ونواب (صور)

تنصيب ديفيد عزيز عميدا جديدا للكاتدرائية الانجليكانية فى الاسكندرية بحضور تنفيذيين ونواب (صور)

تنصيب ديفيد عزيز عميدا جديدا للكاتدرائية الانجليكانية فى الاسكندرية بحضور تنفيذيين ونواب (صور)

تنصيب ديفيد عزيز عميدا جديدا للكاتدرائية الانجليكانية فى الاسكندرية بحضور تنفيذيين ونواب (صور)

تنصيب ديفيد عزيز عميدا جديدا للكاتدرائية الانجليكانية فى الاسكندرية بحضور تنفيذيين ونواب (صور)

تنصيب ديفيد عزيز عميدا جديدا للكاتدرائية الانجليكانية فى الاسكندرية بحضور تنفيذيين ونواب (صور)

تنصيب ديفيد عزيز عميدا جديدا للكاتدرائية الانجليكانية فى الاسكندرية بحضور تنفيذيين ونواب (صور)

تنصيب ديفيد عزيز عميدا جديدا للكاتدرائية الانجليكانية فى الاسكندرية بحضور تنفيذيين ونواب (صور)

تنصيب ديفيد عزيز عميدا جديدا للكاتدرائية الانجليكانية فى الاسكندرية بحضور تنفيذيين ونواب (صور)

تنصيب ديفيد عزيز عميدا جديدا للكاتدرائية الانجليكانية فى الاسكندرية بحضور تنفيذيين ونواب (صور)

تنصيب ديفيد عزيز عميدا جديدا للكاتدرائية الانجليكانية فى الاسكندرية بحضور تنفيذيين ونواب (صور)

تنصيب ديفيد عزيز عميدا جديدا للكاتدرائية الانجليكانية فى الاسكندرية بحضور تنفيذيين ونواب (صور)

تنصيب ديفيد عزيز عميدا جديدا للكاتدرائية الانجليكانية فى الاسكندرية بحضور تنفيذيين ونواب (صور)

تنصيب ديفيد عزيز عميدا جديدا للكاتدرائية الانجليكانية فى الاسكندرية بحضور تنفيذيين ونواب (صور)

تنصيب ديفيد عزيز عميدا جديدا للكاتدرائية الانجليكانية فى الاسكندرية بحضور تنفيذيين ونواب (صور)

طالع المزيد:

كورس لتعليم لغة الإشارة المصرية للمتكلمين بـ«الأسقفية»

رئيس أساقفة الإسكندرية: استئناف ورش تعليم الصم بعد توقفها بسبب كورونا (صور)