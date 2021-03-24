شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يكرم 7 أمهات في احتفالية مديرية التضامن الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، الأمهات المثاليات بالمحافظة بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة ضمن احتفالية مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية بالأم المثالية عن العام ٢٠٢٠/٢٠٢١، وذلك بحضور أماني النادري وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، السادة مديري المديريات الخدمية ورؤساء المدن والأحياء.

وأكد المحافظ في كلمته: «الأم إذا تحدثنا عنها حتى نهاية الدهر فلن يوفيها ذلك حقها، فالأمومة هي أكبر وأعظم المشاعر الإنسانية التي يشعر بها الفرد في حياته فهي تمثل كل معاني الحب والحنان والدفء والعطاء لأبنائها، وهي التي تعاني في ظل تحديات العصر الحالي لإنتاج رجال ونساء قادرين على العمل في ظل تلك الظروف الصعبة»، كما وجه التحية لأم الشهيد التي قدمت بطلاً دافع عن أرض الوطن لنعيش في أمان، كما قدم المحافظ تحيةً خاصةً لكل أم لطفل من ذوي الهمم.

وقام المحافظ بتكريم 7 سيدات هن صبحية حسن المرسي، آمال أحمد عبد الرؤوف، مرفت وديع كامل، ثريا أحمد حسيب، سلوى عبد القادر محمد (الأم البديلة مؤسسات)، علماء الصبحي إبراهيم (أم لابن من ذوي الهمم) وانتصار مهدي السيد عبد الرحيم والدة الفقيد محمد طارق عضو فريق متطوعي الغربية.