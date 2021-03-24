شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البحوث الفلكية يكشف كواليس ميلاد هلال رمضان وأول أيامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، كواليس ميلاد هلال شهر مضان، حيث يولد هلال الشهر المعظم مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 31 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الإثنين الموافق 12/4/2021م (اليوم التالي ليوم الرؤية).

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الأحد الموافق 11/4/2021م (يوم الرؤية) فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

ويغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) فى مكة المكرمة بـ 26 دقائق، وفي القاهرة بـ 30 دقائق، وفى محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (26 - 31 دقائق).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (16 – 46 دقيقة)، وبذلك يكون يوم الإثنين 12/4/2021م هو المتمم لشهر شعبان 1442هـ، وتكون غرة شهر رمضان المعظم 1442هـ فلكياً يوم الثلاثاء 13/4/2021م.

جاء ذلك خلال الندوة التى ينظمها معمل أبحاث الشمس بمعهد البحوث الفلكية، بعنوان "رصد هلال شهر رمضان المبارك بين الرؤية العلمية والرؤية البصرية"، والتى تبث من خلال الصفحة الرسمية للمعهد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وبرنامج ZOOM.

وفيما يلى تفاصيل رؤية الهلال بالقاهرة ومحافظات الجمهورية وبعض المدن والعواصم الاسلاميه كما يلى :