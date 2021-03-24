شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تحدد شروط الحصول على الحافز الأخضر لإحلال السيارات للعمل بالغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، بشأن تنفيذ مبادرة منح الحافز الأخضر لمالكى السيارات الأجرة والميكروباص التى تعمل بالأجدرة والملاكى التى مضت على صنعها 20 سنة مقابل إحلالها بأخرى تعمل بالغاز الطبيعى.

وتضمن القرار، شروط التمتع بالحافز الأخضر والتى منها أن يتم تسليم السيارة القديمة إلى وزارة المالية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتخريدها، وأن يتعهد مالك السيارة القديمة بالالتزام بشروط القرض، وأن يتقدم مالك السيارة القديمة بإقرار رسمى يتعهد فيه بعدم استعمال السيارة البديلة فى غير الغرض المرخص به.