شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء المراكز الجديدة لصرف لقاح كورونا للفئات المستحقة بالجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسماء المراكز الجديدة الخاصة بصرف لقاحات كورونا للفئات الأولى بالتطعيم بعد زيادتها من 40 إلى 138 مركزا بالجمهورية.

يأتى ذلك فى إطار التوسع فى مراكز تلقى اللقاحات للتسهيل على الفئات المستحقة من المواطنين، ضمن خطة الدولة للتصدى لجائحة فيروس كورونا والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

وتشمل المراكز 33 مركزًا بـمحافظة القاهرة وهم (مركز طبى النزهة، مركز طبى القطامية، ومركز المؤتمرات الإنجيلى - التابع للهيئة العامة للتأمين الصحى بشبرا، مستشفى هيلوبليس، مستشفى المطرية التعليمى، مستشفى الزيتون التخصصى، مركز طبى الدلتا، مركز طبى النهضة القديم، مركز طبى الأندلس، مركز صحة الأسرة، عيادة المطرية الشاملة، مركز طبى سراى القبة، مركز طبى الخليج المصرى، مكتب صحة بيروت، مركز طبى السادس، مركز طبى الحى السابع، مركز طبى المحكمة، مركز طبى التجمع الثالث، مركز طبى الحى الأول، مركز طبى الـ 100 متر، مركز رعاية طفل العباسية، مركز طبى الدراسة، مركز طبى عابدين، مركز صحة الأسمرات 3، مركز طبى المقسى، مركز طبى التونسى الحضرى الجديد، رعاية طفل مصر القديمة، مركز طبى عين الصيرة، مركز طبى صقر قريش، مركز طبى الخبيرى، مركز طبى طرة، مركز طبى مجاورة 5، مركز طبى الست خضرة).

كما تم تخصيص 24 مراكزًا بـ محافظة الجيزة وهم (مستسشفى الشيخ زايد التخصصى، مركز فاكسيرا، مركز صحة ميت عقبة، المركز الطبى بشرق الفيوم بـ إدارة أكتوبر، والمركز المتميز بـ الأخصاص، مركز طبى نزلة السمان، مركز طبى كفر نصار، مركز طبى كفر طهرمس، مركز طبى بولاق الحضر، مركز طبى المنيب، مركز طبى طناش، مركز طبى غرب المطار، مركز طبى عزيز عزت، مركز الطلبية، مركز الكونيسة، مركز المعتمدية، مركز شبرامنت، مركز صول، مركز كفر ترك، مركز الطرفاية، مركز نكلا، مركز طبى البراجيل، وحدة الباويطى الطبية، مركز بهرمس).

وتم تخصيص (مستشفى معهد ناصر، مستشفى كفر شكر، مركز طبى الاسرة بسنديون، مركز طبى حجازي) بمحافظة القليوبية، كما تم تخصيص (مجمع الإسماعيلية) بمحافظة الإسماعيلية، و(مستشفى النصر) بمحافظة بورسعيد، بالإضافة إلى (مستشفى شرم الشيخ الدولى) بمحافظة جنوب سيناء، و(مستشفى العريش العام) بمحافظة شمال سيناء.

وتضمنت المراكز الجديدة 19 مركزًا بـمحافظة الإسكندرية (المركز الإفريقى لصحة المرأة، مركز صحة أسرة العمراوى، مركز صحة أسرة المفروزة، وحدة طب أسرة المندرة، مستشفى شرق المدينة، مركز طب أسرة سان ستيفانو، وحدة أسرة دنا الوطنية، مركز طب أسرة أبيس 2، مستشفى أطفال الرمل، رعاية طفل محرم بك، مستشفى الرمد، مستوصف صدر الجمرك، وحدة طب أسرة أبن سهلان، مستشفى القبارى، وحدة المجزر الآلى عبد القادر، وحدة طب أسرة الناصرية، وحدة طب أسرة البيطاش، مركز الدخيلة لطب الأسرة، وحدة طب أسرة البرج القديم).

وشملت المراكز تخصيص 3 مراكز بمحافظة الوادى الجديد ( مركز طبى الفرافرة، مركز طبى الداخلة، مركز طبى الخارجة)، بالإضافة إلى وحدة صحة الأسرة بالأحياء بمحافظة البحر الأحمر، وكذلك مستشفى صدر أسوان بمحافظة أسوان، ومستشفى حميات الأقصر بمحافظة الأقصر، بالإضافة إلى تخصيص 7 مراكز بمحافظة الشرقية وهم (وحدة الفيروسات الكبدية بمستشفى السعديين المركزى، وحدة الدميين بالإدارة الصحية بفاقوس،قسم الحميات بمستشفى ههيا المركزى، مركز الحى 29 بإدارة العاشر من رمضان، المركز الطبى بإدارة أبو حماد، المركز الطبى بإدارة بلبيس، مركز صحة ثانى الزقازيق).

كما تم تخصيص مركز صحة الأسرة المشروع الأوروبى بمحافظة قنا، وأيضا ً تم تخصيص 3 مراكز بمحافظة سوهاج وهم (مركز رعاية طفل شرق، مركز الطبى بالبلينا، المركز الطبى الحضرى)، بالإضافة إلى 4 مراكز بمحافظة أسيوط (الوحدة الصحية نزلة باكور، الوحدة الصحية بنى زيد بوق، مركز صحة الوليدية، مستشفى الإيمان العام).

كما تم تخصيص 4 مراكز بمحافظة المنيا (مستشفى سمالوط النموذجى، وحدة القيس، مركز طبى قلندول، مركز طبى شباب المستقبل)، بالإضافة إلى وحدة (طب أسرة مبارك) بمحافظة السويس، ومستشفى بنى سويف التخصصى بمحافظة بنى سويف، والمركز الطبى بكيمان فارس بمحافظة الفيوم.

بالإضافة إلى 7 مراكز بمحافظة الدقهلية (مستشفى السنبلاوين العام، مستشفى ميت غمر المركزى، مستشفى بلقاس المركزى، مستشفى دكرنس العام، المركز الحضرى بالمنزلة، مركز رعاية الأمومة والطفولة بطلخا، مستشفى منصورة الدولى)، ومركز القلب والجهاز الهضمى بمحافظة دمياط، وكذلك تخصيص مركزين بمحافظة البحيرة (مستشفى دنشال التعليمى، المعهد الطب القومى بدمنهور).

كما تم تخصيص مستشفى القلب بمجمع المستشفيات بمحافظة مرسى مطروح، وتم تخصيص 4 مراكز بمحافظة كفر الشيخ (مستشفى قلين الجديدة، مستشفى دسوق العام، مستشفى سيدى غازى المركزى، مكتب صحة الحامول)، بالإضافة إلى 7 مراكز بمحافظة الغربية (معهد كبد المحلة، مكتب صحة ثانى كفر الزيات، ديوان الإدارة الصحية بسمنود، مكتب صحة أول بسيون، مستشفى قطور المركزى، مستشفى زفتى التخصصى، مركز طبى سعيد).

وتم تخصيص 4 مراكز بمحافظة المنوفية (مستشفى حميات منوف، وحدة صحة أسرة إسكان المستقبل، مركز صحى أشمون، مركز صحى شبين الكوم).