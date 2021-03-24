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مسئولو جهاز حدائق أكتوبر يتابعون سير العمل بمنطقتي ابني بينك 5 و7

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، قطاعي منطقة إبني بيتك 5 وابني بيتك 7، يرافقه مسئولو الجهاز، وذلك لمتابعة سير العمل بالقطاعين وإزالة أي عقبات.

وتابع المهندس مصطفى، خلال جولته، موقف أعمال اللاند سكيب بإبني بيتك 5، وأعمال تنفيذ طبقة الأسفلت بإبني بيتك 7.

وشدد رئيس الجهاز، على ضرورة تنفيذ الأعمال بأفضل جودة ممكنة، وضرورة تكثيف العمل للانتهاء من الأعمال طبقا للجدول الزمني المقرر.

كما وجه رئيس الجهاز بزيادة معدلات رفع المخلفات وإزالة أي تعديات أو إشغالات، وإزالة أي أسباب لشكاوى المواطنين من النظافة، مع البدء في حصر أماكن الخدمات للاستفادة القصوى منها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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