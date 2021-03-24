شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية النقل البحري تحتفل بتخرج 133 طالبًا من كلية الإدارة والتكنولوجيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

إحتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بتخريج 133 طالبًا من كلية الإدارة والتكنولوجيا وكلية النقل الدولي واللوجستيات، الذين ينتمون إلى جنسيات ست دول هي: بنين، سوريا، فرنسا، فلسطين، ليبيا، بالإضافة إلى مصر.

أقيم الحفل بحضور الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية، وعدد من رجال السلك الدبلوماسي المعتمدين بالقاهرة.

ورحب عبدالغفار بالخريجين وأسرهم وأكد على أن سعادته اليوم لا توصف وفخره بأبنائه الطلاب كبير:«أسجل اعتزازي وفخري بكل طالب من طلاب الأكاديمية يتم تخرجه اليوم وأوكد أيضا على اعتزازي بأهالي الطلاب الذين لم يبخلوا بجهدهم على أبناءهم أبدأ طوال سنوات دراستهم .»

وأشار أيضًا إلى أن الأكاديمية العربية تقف دومًا وراء كل ابنائها حتي بعد تخرجهم وهي تولي اهتمام كبير كذلك بالشاب المصري والعربي ليس على مستوي التعليم فقط ولكن أيضًا رياضيًا وثقافيًا.

وفي النهايه توجه رئيس الأكاديمية بكل الشكر والتقدير لكل أعضاء هيئه التدريس على كل الجهد المبذول وأيضا للقيادة السياسية على كل الدعم المقدم للأكاديمية.