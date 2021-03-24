شكرا لقرائتكم خبر عن 500 متر لتتلقى اللقاح.. أهالي 4 مدن بالبحر الأحمر يطالبون بمركز طبي لمكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب أهالي بمدن جنوب محافظة البحر الأحمر؛ القصير ومرسى علم وحلايب وشلاتين، مسؤولي وزارة الصحة والسكان بفتح مركز طبي للحصول على لقاح للتطعيم ضد فيروس كورونا، للتسهيل على كبار السن والمرضى من أصحاب الأمراض المزمنة من الانتقال للمركز الوحيد بمدينة الغردقة حيث تتراوح المسافة ما بين ١٤٠ إلى ٥٠٠ كيلو متر.

أكد أهالي في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن فتح مركز طبي لتلقي اللقاح ضد فيروس كورونا سواء بمدينة مرسى علم أو القصير، سيوفر جهد ووقت وينهي معاناة كبيرة لأهالي المدن الجنوبية بالمحافظة.

يذكر أن محافظة البحر الأحمر مخصص لها مركز طبي واحد بوحدة منطقة الأحياء بالغردقة لتلقي لقاح ضد فيروس كورونا.