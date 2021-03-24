شكرا لقرائتكم خبر عن وقف الملاحة النهرية بين الأقصر وأسوان وبحيرة ناصر بسبب حالة الطقس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بوقف حركة الملاحة النهرية في مجرى نهر النيل بين أسوان والأقصر، وأيضاً ببحيرة ناصر نظراً للتوقعات بهبوب عاصفة ترابية شديدة قد تؤدي لإنخفاض مستوى الرؤية خاصة أمام حركة البواخر السياحية والدهبيات والمراكب الشراعية ومراكب الصيد والعبارات والمعديات الخاصة بقرى غرب النيل .

وكلف محافظ أسوان بفتح غرف عمليات الوحدات المحلية لتلقي أي بلاغات لمركز العمليات الرئيسية بالمحافظة من أجل سرعة التدخل في حالة حدوث حرائق أو سقوط نخيل وأشجار أو تعرض شبكات الكهرباء الهوائية للقطع، بالإضافة إلى تأمين محطات مياه الشرب بمغذيات كهربائية بديلة .