محافظ الفيوم ووفد وزارة الخارجية يبحثان إعادة تشغيل مكتب التصديقات

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم ووفد وزارة الخارجية يبحثان إعادة تشغيل مكتب التصديقات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وفداً من وزارة الخارجية ضم السفير حداد عبدالتواب الجوهري نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، والأستاذ سلامة على مدير عام مكاتب التصديقات، والأستاذ محمد نجيب الشاذلي مدير مكتب تصديقات الديوان، لبحث آليات إعادة تشغيل مكتب تصديقات الخارجية بالمحافظة الذي تم إغلاقه منذ عدة سنوات، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والدكتورة ميرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن اللقاء تناول استعراض كافة الأسباب التي أدت إلي غلق مكتب تصديقات الخارجية بالفيوم الذي تم افتتاحه في عام 2016، وكذلك بحث آليات إعادة تشغيله من جديد، ليقدم المكتب كافة الخدمات القنصلية، تسهيلاً على المواطنين في توثيق الأوراق والمحررات الرسمية، بدلاً من معاناة السفر إلى المحافظات المجاورة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن المحافظ استعرض الأماكن التي وفرتها المحافظة كأماكن بديلة يمكن استخدامها كمقر لمكتب تصديقات الخارجية بالمحافظة، أحدها داخل ديوان عام المحافظة، والآخر بعمارة الإيواء المواجهة لمبني الأحوال المدينة بمنطقة التدريب بكيمان فارس بمدينة الفيوم، بعد إعادة إحلال العمارة وإنشاءها من جديد بشكل معماري متكامل، فضلاً عن المقر الرئيسي لمكتب التصديقات الكائن بشارع الجمهورية «شارع البحر».
وأكد محافظ الفيوم، حرص المحافظة على إعادة تشغيل مكتب تصديقات الخارجية من جديد، تيسيراً على المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم من مشقة السفر إلي القاهرة أو إلي المحافظات المجاورة، حيث سيتيح المكتب توثيق كافة المحررات الرسمية الصادرة من جميع الجهات.
وأضاف «الأنصاري» أن المحافظة لا تألو جهداً في تقديم كافة سبل الدعم اللازم للارتقاء بكافة الخدمات بمختلف القطاعات، لافتاً إلي أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين وتوفير كافة الخدمات اللازمة لهم.
فيما أعلن نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، أن عدد المكاتب التابعة لوزارة الخارجية والتي تم افتتاحها بمختلف المحافظات يبلغ 29 مكتباً، لافتاً إلي حرص الوزارة على فتح مكاتب لها بكافة المحافظات للتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمة، موضحاً أن مكتب تصديقات الفيوم الذي يجري الآن الإعداد لإعادة تشغيله، لن يكون مكتباً للتصديق والتوثيق فقط بل سيقدم كافة الخدمات القنصلية، وسيكون حلقة وصل بين المحافظة ووزارة الخارجية.
وعقب اللقاء قام وفد وزارة الخارجية، يرافقهما سكرتير عام المحافظة، بتفقد المواقع الثلاثة التي طرحها محافظ الفيوم، للوقوف على أحدها كمقر أساسي لمكتب تصديقات الخارجية، لتجهيزه بالأجهزة والأثاث اللازم وأماكن انتظار المواطنين، تمهيداً لافتتاحه وتشغيله في القريب العاجل.
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