شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 80 فنانًا .. افتتاح أكبر معرض تصوير فوتوغرافي باستاد الإسكندرية الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستضيف استاد الإسكندرية الرياضي الدولي، أكبر معرض تصوير فوتوغرافي في مصر تحت شعار «حصاد 2020»، وذلك يوم الجمعة المقبل، 26 مارس الجاري.

وقال الدكتور محمد عبدالرازق، مدير عام الاستاد ، إن المعرض يتم تنظيمه في نسخته الأولى، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ويفتتحه المحافظ بحضور الدكتور علاء الدين الدسوقى مدير عام البرامج الثقافية والفنية بوزارة الشباب والرياضة، مندوبا عن وزارة الشباب والرياضة، والدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية .

وأضاف «عبدالرازق»، لـ«المصرى اليوم»، أنه يقام المعرض تحت إشراف وتنظيم نادى عدسة للتصوير الفوتوغرافى برئاسة الدكتور علاء الباشا الأستاذ بكلية الفنون الجميلة في جامعة الإسكندرية، ويشارك فيه ٨٠ فنان من محترفي التصوير الفوتوغرافي.

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