شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يشهد إزالة 9 حالات تعدي على النيل بكفر شكر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الأربعاء، إزاله 9 حالات تعدي بناء مخالف على حرم النيل بالحوشه بميت الدريج بمركز ومدينه كفر شكر، وذلك ضمن الموجة الـ 17 لإزالة التعديات على أملاك الدولة.

وتفقد المحافظ جميع المخالفات الموجودة على حرم النيل بنطاق مركز ومدينه كفر شكر، موجها بإزالتها.

وأكد أن الموجة الجديدة ستكون الأولوية فيها إزالة التعديات على نهر النيل، وتم التنسيق مع كافة المستويات الأمنية لتنفيذ الإزالات تنفيذا للقانون وفرض هيبة الدولة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتعليمات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، لافتاً إلى إعداد تقرير يومي لموقف الإزالات ورفعها أولاً بأول، مؤكداً على استمرار ومواصلة شن حملات لإزالة أي تعديات على أراضي أملاك الدولة أو أراضي حماية النيل بمدن وقرى المحافظة لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى.

ومن الجدير بالذكر أنه منذ انطلاق الموجه السبت الماضي، قامت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وبالتنسيق مع مديرية الامن وحماية النيل بإزالة 76 حالة تعدى بمساحة 3676م٢.

وجاءت الجولة بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ واللواء عمرو ابو رايه مساعد مدير امن القليوبيه، واللواء هشام رفعت رئيس مجلس مدينه كفر شكر.

محافظ القليوبية يشهد إزالة 9 حالات تعدى على حرم النيل بكفر شكر على مساحه 279م2 ضمن الموجة ال١٧

محافظ القليوبية يشهد إزالة 9 حالات تعدى على حرم النيل بكفر شكر على مساحه 279م2 ضمن الموجة ال١٧

محافظ القليوبية يشهد إزالة 9 حالات تعدى على حرم النيل بكفر شكر على مساحه 279م2 ضمن الموجة ال١٧

محافظ القليوبية يشهد إزالة 9 حالات تعدى على حرم النيل بكفر شكر على مساحه 279م2 ضمن الموجة ال١٧

محافظ القليوبية يشهد إزالة 9 حالات تعدى على حرم النيل بكفر شكر على مساحه 279م2 ضمن الموجة ال١٧

محافظ القليوبية يشهد إزالة 9 حالات تعدى على حرم النيل بكفر شكر على مساحه 279م2 ضمن الموجة ال١٧

محافظ القليوبية يشهد إزالة 9 حالات تعدى على حرم النيل بكفر شكر على مساحه 279م2 ضمن الموجة ال١٧