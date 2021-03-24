شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة ٥ حالات تعد على الأراضي الزراعية في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات إزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية، وخاصة الأراضي المجاورة للمناطق السكنية حفاظاً على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة.

ومن جانبها، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، حملة إزالة في المهد للتعديات المخالفة على الأراضى الزراعية بنطاق الوحدة المحلية ببهنيا، بحضور قوة أمنية من مركز الشرطة، أسفرت جهود الحملة عن إزالة ٣ حالات بناء مخالف بالبوص والخوص والحديد والصلب على مساحة ١٠٥ أمتار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع قسم الإزالات والإدارة الهندسية وإدارة حماية الأراضي، حملة لإزالة حالة تعد ببناء قواعد خرسانية على الأرض الزراعية بنطاق بندر بلبيس على مساحة ٨٠ مترا، وتم رد الشىء لأصله على نفقه المخالف.

وفى سياق متصل، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس، بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بسوادة، حملة لإزالة حالة تعد عبارة عن مبنى من الطوب الأبيض على مساحة ٨٠ مترا خارج الحيز العمراني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.