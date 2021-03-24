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مصادرة 35 شيشة خلال حملات تفتيشية في الشرقية (صور)

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وليد صالح 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة التنفيذية في مراكز ومدن وأحياء الشرقية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من الحملات التفتيشية والرقابية على المقاهي والكافتريات، وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع، ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية لتقليل فرص الإصابة بفيروس ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، حملات تفتيشية على المقاهي والكافتيريات بنطاق الوحدات المحلية، أسفرت عن مصادرة ٣٥ شيشة و١٢ كرسي و٢ تربيزة من ٤ كافتيريات بقري أبومتنا وبهنيا، وعلى طريق تل القاضي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار الأجهزة التنفيذية والأمنية في حملاتها اليومية على المقاهي، لضبط غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية لتقليل فرص انتشار فيروس كورونا حفاظا على صحة المواطنين.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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