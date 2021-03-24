شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 35 شيشة خلال حملات تفتيشية في الشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة التنفيذية في مراكز ومدن وأحياء الشرقية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من الحملات التفتيشية والرقابية على المقاهي والكافتريات، وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع، ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، حملات تفتيشية على المقاهي والكافتيريات بنطاق الوحدات المحلية، أسفرت عن مصادرة ٣٥ شيشة و١٢ كرسي و٢ تربيزة من ٤ كافتيريات بقري أبومتنا وبهنيا، وعلى طريق تل القاضي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار الأجهزة التنفيذية والأمنية في حملاتها اليومية على المقاهي، لضبط غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية لتقليل فرص انتشار فيروس كورونا حفاظا على صحة المواطنين.