شكرا لقرائتكم خبر عن «التحرش عسكريا بالسودان يستفز مصر».. مصطفى الفقي يعلق على تصريحات إثيوبيا عن سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، إن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، حول الملء الثاني لسد النهضة؛ امتداد لسياسة المراوغة، وكأنما ترى إثيوبيا أن لديها ما يمكن أن تمنحه أو تمنعه وليس المياه حق تاريخي لكل الدول المتشاطئة على نهر النيل.

أضاف «الفقي» خلال لقاء مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج يحدث في مصر على فضائية إم بي سي مصر، مساء الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإثيوبي يريد أن يستهلك الوقت حتي يصبح الأمر الواقع قابل للتكرار مرة أخرى، ولكن هذا لن يحدث لأن الوضع أخذ بعد دولي.

ورأى أن الأمر في الوقت الحالي لا يبشر بخير، لكن هناك أصواتا عالمية تطالب بسحب جائزة نوبل من آبي أحمد لأنه ليس رجل سلام وتصرفاته غير متطابقة مع الأخلاق الأفريقية.

وأكد الفقي، أهمية أن تلجأ مصر مجددا إلى مجلس الأمن، وأن يتم محاصرة إثيوبيا سياسيا من كل اتجاه، مشيرا إلى أن الحصول على قرارات من مجلس الأمن- حتى لو لم تنفذها إثيوبيا- تعطي مشروعية لمواصلة الاعتراض على ما جرى، ودعم دولي.

وأضاف إن المشكلة بين السودان وإثيوبيا لا تقف عند سد النهضة فقط، ولكن هناك مشكلات على الحدود ومحاولات خلق قلاقل مع السودان، من خلال تصدير لاجئين، فإثيوبيا صدرت مشاكل كثيرة للسودان.

وأوضح مدير مكتبة الإسكندرية، أن العلاقات بين القاهرة والخرطوم على أفضل ما يكون لصالح البلدين، وما يمس السودان يمس مصر، لافتا إلى أن محاولات إثيوبيا للقيام بعمل عسكري ضد السودان سيستفز مصر.

ورأى الدكتور مصطفى الفقي، أن الموقف المصري السوداني تجاه أزمة سد النهضة يكتسب أرضية جديدة كل يوم، مبينا أهمية استمرار العمل السياسي والدبلوماسي من أجل الحصول على حقوقهم في مياه النيل.

وأشار الفقي، إلى أهمية الوصول إلى تسوية سياسية بضغط دولي لأن اللجوء للخيار العسكري ليس في صالح أي دولة من الدول الثلاثة، ولابد أن تستنفد كل الأدوات الدبلوماسية والسياسية لكي تلجأ لمثل هذا التصرف، مؤكدا على أن هناك عشرات الكروت الأخرى في يد مصر، ويجب أن نعمل على السيناريو الأسوأ.