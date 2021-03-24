شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الإسكندرية تحذر المواطنين من «الطقس السيئ» وترفع حالة الطوارئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوي الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى سقوط سقوط الأمطار متفاوتة الشدة ما بين خفيفة ومتوسطة على أوقات متقطعة ومناطق متفرقة من المحافظة.

وشدد المحافظ على جميع المسئولين التنفيذيين والجهات المعنية بالتواجد لحظيا على مدار الساعة والمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار وكذا التأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

على الصعيد ذاته؛ أهابت محافظة الإسكندرية ‏بالمواطنين بتوخي الحذر ‏وإتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

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