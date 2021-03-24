شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح ميناء نويبع البحري بعد تحسن الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر إعادة فتح ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح. وتم استئناف الانشطة البحرية والحركة الملاحية وأعمال الشحن والتفريغ على الأرصفة بالميناء. ويقوم مديري الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة. الوضع في مصر

اصابات 185,922

تعافي 143,575

وفيات 10,954