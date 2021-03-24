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إعادة فتح ميناء نويبع بعد تحسن الأحوال الجوية

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شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح ميناء نويبع بعد تحسن الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء نويبع البحري، في محافظة جنوب سيناء، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، فيما تم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية وأعمال الشحن والتفريغ على الأرصفة بالميناء.

ويقوم مديري الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية، حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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