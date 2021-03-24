شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات تخفيض فاتورة الكهرباء .. ألف ميجاوات زيادة بمعدلات الاستهلاك مع بداية الصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

1000 ميجاوات زيادة في أحمال الكهرباء شهدتها مؤشرات وزارة الكهرباء خلال اليومين الماضيين بالتزامن مع ارتفاع في درجات الحرارة، مما يصاحبه من زيادة في استهلاك الكهرباء، وينعكس على فاتورة الكهرباء.

تشهد فاتورة الكهرباء خلال أشهر الصيف ارتفاع ملحوظ في قيمة فاتورة الكهرباء، إذ يتم تشغيل العديد من الأجهزة الكهربائية مثل التكييف والمراوح وغيرها، بالإضافة إلى تغيير عادات الاستهلاك من الجلوس أمام التليفزيون والسهر الذي يتميز به أشهر الصيف.

«المصري اليوم» أعدت عددا من النصائح العامة لتقليل استهلاك الأجهزة الكهربائية خلال أشهر الصيف، الأمر الذي سيؤدي إلى خفض قيمة الفاتورة بخطوات بسيطة.

- يجب فصل كمبيوتر والشاشة والراديو والكاسيت عند الانتهاء من الاستخدام، من الفيشة ولا يتم تركها في موضع الاستعداد، ويمكن الاستعانة بمشترك من نوع جيد به زر للفصل والتوصيل بدلا من تكرار عملية إزالة الفيش بشكل متكرر.

- يجب أن لا يتم ترك شاحن التليفون المحمول في الكهرباء عند الانتهاء من الاستخدام.

- قم بإغلاق شاشة الكمبيوتر في حالة عدم استخدامه لمدة تزيد عن 20 دقيقة.

- عند التوجه لشراء أجهزة كهربائية جديدة لابد من اختيار أجهزة أكثر كفاءة والأقل استهلاكاً للكهرباء.

وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن وزارة الكهرباء استعدت لاستقبال أشهر الصيف، بشكل عام من خلال برامج الصيانة لكل وحدات إنتاج الكهرباء وكذلك الصيانة الدورية لخطوط شبكة نقل الكهرباء وصيانة خطوط ووحدات التوزيع في جميع مناطق الجمهورية، لافتا إلى أنه توجد فرق طوارئ في كل شركات التوزيع مخصصة لاستقبال شكاوى المواطنين في حال حدوث أي اعطال تؤدي إلى انقطاعات كهربائية تحدث نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في الصيف.