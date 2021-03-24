حصاد 28 ألف فدان من محصول بنجر السكر في الشرقية

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه يتم تنفيذ حقول إرشادية بالمناطق المنزرعة بالمحصول، وذلك للحديث عن أهم العمليات التي تتم أثناء الحصاد، وتوعية المزارعين بمخاطر الحصاد قبل ميعاد نضج المحصول، وضرورة التواصل والترتيب مع مندوب المصنع قبل التقليع لتفادي مشاكل النقل، فضلا عن التوصية بضرورة الاهتمام بالحصاد والالتزام بمواعيده وكيفيه تقليل الفاقد أثناء الحصاد، لافتا إلى أن بنجر السكر يدخل في صناعة السكر وتستخدم جذوره كأعلاف للحيوان.

وأكد أن المديرية تقوم بتقديم الخدمات المتكاملة للمزارعين، فضلاً عن دور الشركات ومجلس المحاصيل السكرية والإرشاد الزراعي في تقديم الدعم الفنى للمزارع، حيث تقوم الشركات المنتجة للسكر بالتعاقد مع المزارعين لتوريد المحصول، كما أنه بعد تشغيل مصنع إنتاج السكر من البنجر بمدينة الصالحية الجديدة، الأمر الذي ترتب عليه حل أزمة التوريد، وزيادة الإنتاج مما يساهم في زيادة صافى الربح للمزارعين وتوفير فرص عمل للشباب، مؤكدا حرص وزارة الزراعة واهتمامها الكبير بمحصول بنجر السكر، وذلك بالتنسيق بين مركز بحوث المحاصيل السكرية، وجهاز الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالمحافظة، من خلال تطبيق حزمة من التوصيات الفنية الحديثة، مما ساهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق هامش ربح للمزارعين، بالإضافة إلى تقديم عدة مميزات من الشركات مثل تحمل نولون النقل، وإعطاء رشة مجانية لدودة ورق القطن للعروة المبكرة، وتقديم رشة صغري من الشركات للمزارعين مجانا، فضلا عن دور لجان الإشراف والمتابعة بالمرور على المحاصيل من قبل الجهات البحثية، وذلك بالتنسيق مع المحاصيل السكرية والإرشاد الزراعي بالمديرية، وكذلك تقديم دعم التقاوي المستوردة، وإمداد المزارعين بالمبيدات وخاصة عنصر البورون.

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعي لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين، من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة، بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه، بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومي.