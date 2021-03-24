شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء .. الفائزون في مسابقة المشروع الوطني للقراءة بإدارة دسوق التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ حضر الدكتور السعيد الطنطاوي، مدير عام الإدارة التعليمية بدسوق تقييم المشروع الوطنى للقراءة ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ وبحضور يسرى يونان، منسق المشروع وصلاح ابو حلاوه، موجه أول اللغة العربية واسماعيل الضنين، موجه لغه عربيه ومها محمد عبدالرءوف، موجه أول مكتبات وتم التقييم على مستوى الإدارة للطلاب والمعلمين الفائزين من مدارس الإدارة ،والمصري اليوم تعلن أسماء الفائزين وهم:

الفئة الأولى

الطالبة .. رودينا احمد الاسطى

مدرسة على مبارك الابتدائيه

الفئه الثانيه

الطالب .......محمد عبدالحميد كرم

مدرسة دسوق الرسمية للغات

الفئة الثالثة

الطالبة .......جنى ايهاب ودن

مدرسة دسوق الرسمية للغات

الفئة الرابعة

الطالب ......احمد رشدى الصردى

مدرسة احمد زويل الثانوية

الفئة الخامسة

أكرم محمد عقل معلم أول أ

مدرسة الشهيد المغربى

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مسابقة المشروع الوطني للقراءه بإدارة دسوق التعليميه

مسابقة المشروع الوطني للقراءه بإدارة دسوق التعليميه

مسابقة المشروع الوطني للقراءه بإدارة دسوق التعليميه

مسابقة المشروع الوطني للقراءه بإدارة دسوق التعليميه

مسابقة المشروع الوطني للقراءه بإدارة دسوق التعليميه

مسابقة المشروع الوطني للقراءه بإدارة دسوق التعليميه

مسابقة المشروع الوطني للقراءه بإدارة دسوق التعليميه

مسابقة المشروع الوطني للقراءه بإدارة دسوق التعليميه