شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الغربية : خروج 9 متعافين من كورونا من مستشفى عزل كفر الزيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور عبدالعال قوزع مدير مستشفى كفر الزيات للحجر الصحى أنه تم بخروج عدد 9 حالات شفاء من مصابي فيروس كورونا طبقا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية بمسحة سلبية من المستشفى بعد تمام تعافيهم.

وأضاف قوزع أن المستشفى قامت بتنظيم حفلة للأمهات من مصابى كورونا بالحجر الصحى منذ عدة أيام احتفالا بعيد الأم وتقديم الهدايا لهم وذلك بهدف رفع روحهم المعنوية التي بدورها عامل اساسى في شفائهم.

ومن جانبه أوضح الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة أن مديرية الصحة اتخذت كافة الإجراءات استعداداً للموجة الثالثة والتي بدأت بالظهور في صعيد مصر.