شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: لا امتحانات لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى خلال مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لن يتم عقد امتحانات فى شهر مارس الجارى، لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى ضمن تقييمات الفصل الدراسى الثانى، مشددة على أن تقييم الطلاب بالترم الثانى يتم من خلال امتحانين فقط فى شهرى أبريل ومايو المقبلين، على أن تعقد الامتحانات ورقيا فى المدارس بلجان مراقبة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى لامتحان أبريل بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوى، يبدأ يوم 26 أبريل، حيث يؤدى الطلاب امتحان مواد اللغة العربية بواقع 15 سؤال والتاريخ 10 أسئلة والجغرافيا 10 أسئلة واللغة الأجنبية الثانية 10 أسئلة، ويوم الثلاثاء 27 أبريل اللغة الأجنبية الأولى بواقع 15 سؤال والفلسفة والمنطق 10 أسئلة والرياضيات 10 أسئلة، والأربعاء 28 أبريل الكيمياء 10أسئلة والفيزياء 10 أسئلة والأحياء 10 أسئلة.

أما بالنسبة لجدول امتحانات الصف الثانى الثانوى فى شهر أبريل تبدأ 26 أبريل فى مواد اللغة العربية بواقع 15 سؤال ورياضيات 1 بواقع 10 أسئلة ورياضيات 2 بواقع 10 أسئلة ورقة مجمعة، والثلاثاء 27 أبريل اللغة الأجنبية الأولى 15 سؤال والكيمياء 10 أسئلة والأحياء 10 أسئلة، ويؤدى الطلاب امتحان يوم 28 أبريل فى اللغة الأجنبية الثانية بواقع 10 أسئلة والفيزياء 10 أسئلة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن امتحان شهر مايو لطلاب الصف الأول الثانوى تبدأ يوم 25 مايو فى مواد اللغة العربية بواقع 15 سؤال والتاريخ 10 أسئلة والجغرافيا 10 أسئلة واللغة الأجنبية الثانية 10 أسئلة ويوم الأبعاء 26 مايو اللغة الأجنبية الأولى 15 سؤال والفلسفة والمنطق 10 أسئلة والرياضيات 10 أسئلة، والخميس 27 مايو الكيمياء 10 أسئلة والفيزياء 10 أسئلة والأحياء 10 أسئلة، جميع المواد تعقد فى ورقة مجمعة.

وبالنسبة لامتحان شهر مايو لطلاب الصف الثانى الثانوى، الشعبة العلمية تبدأ فى يوم 25 مايو 2021 تعقد فى مواد اللغة العربية بواقع 15 سؤال ورياضيات 1 بواقع 10 أسئلة ورياضيات 2 بواقع 10 أسئلة، الأربعاء 26 مايو مواد اللغة الأجنبية الأولى 15 سؤال والكيمياء 10 أسئلة والأحياء 10 أسئلة والخميس 27 مايو اللغة الأجنبية الثانية 10 أسئلة والفيزياء 10 أسئلة جميعها فى ورقة مجمعة.

وبالنسبة للشعبة الأدبية، تبدأ الامتحانات 25 مايو فى اللغة العربية بواقع 15 سؤال والتاريخ 10 أسئلة ورياضيات 1 بواقع 10 أسئلة، والأربعاء 26 مايو اللغة الأجنبية الأولى 15 سؤال والفلسفة والمنطق 10 أسئلة وعلن النفس والاجتماع 10 أسئلة والخميس 27 مايو 2021، اللغة الأجنبية الثانية 10 أسئلة والجغرافيا 10 أسئلة.