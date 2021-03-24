شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض 10درجات بحرارة الجو وعاصفة.. ننشر خريطة الظواهر الجوية حتى الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الأربعاء 24 مارس 2021 إلى الإثنين 29 مارس 2021 ، حيث تشهد البلاد ، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من ( 8-10 ) درجة مئوية ليسود طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوبا نهارا بارد ليلا

وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية حتى الإثنين المقبل، كما يلى :

- اليوم الأربعاء 24 مارس :

فرص أمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 30% تقريبا ) .

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء .

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبري وجنوب البلاد قد تصل لحد العاصفة على شمال الصعيد .

- يوم الخميس 25 مارس :

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا ) .

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية و السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة و السواحل الشمالية الشرقية .

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية و جنوب سيناء

- يوم الجمعة 26 مارس :

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا ) .

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية و السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن الفتاة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية و سيناء وجنوب البلاد .

- يوم السبت 27 مارس :

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية و السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري .

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد

- يوم الأحد 28 مارس :

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية و السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري .

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد .

- يوم الاثنين 29 مارس :

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية و السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري .

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد .

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.