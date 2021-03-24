شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض 10درجات بحرارة الجو وعاصفة.. ننشر خريطة الظواهر الجوية حتى الإثنين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الأربعاء 24 مارس 2021 إلى الإثنين 29 مارس 2021 ، حيث تشهد البلاد ، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من ( 8-10 ) درجة مئوية ليسود طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوبا نهارا بارد ليلا
وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية حتى الإثنين المقبل، كما يلى :
- اليوم الأربعاء 24 مارس :
فرص أمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 30% تقريبا ) .
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء .
نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبري وجنوب البلاد قد تصل لحد العاصفة على شمال الصعيد .
- يوم الخميس 25 مارس :
فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا ) .
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية و السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة و السواحل الشمالية الشرقية .
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية و جنوب سيناء
- يوم الجمعة 26 مارس :
فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا ) .
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية و السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن الفتاة.
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية و سيناء وجنوب البلاد .
- يوم السبت 27 مارس :
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية و السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري .
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد
- يوم الأحد 28 مارس :
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية و السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري .
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد .
- يوم الاثنين 29 مارس :
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية و السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري .
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد .
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.