شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تنجح فى تحصيل مليون جنيه مستحقات مصرى بالرياض.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح فى تسوية المستحقات المالية المتأخرة للعامل المصري "أشرف.ع.ع.ح"، والذى كان يعمل بإحدى الشركات القابضة بالرياض، وبلغت إجماليها 259 ألفا و216 ريالا سعوديا، أى مايوازى مليون و75 ألفا و746 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مستحقات العامل المذكور مستحقات لدى إحدى الشركات القابضة بالرياض، فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وقال إن الوزير تلقى تقريرا عبر الملحق العمال أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أشار فيه إلي أنه نظرا لتعذر التسوية الودية تم اللجوء للمحكمة العمالية بالرياض، والتى حكمت بأحقية العامل فى الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، وتم الحصول على حكم قضائي بمبلغ 259 ألفا و216 ريالا سعوديا.

وأشار إلي أنه بعد حصول العامل على الحكم القضائي تم مخاطبة محكمة التنفيذ بالرياض لتنفيذ الحكم بإصدار شيك بالمبلغ أو بالتحويل المباشر من إدارة الشركة على حسابه البنكي، وتم تحديث بيانات العامل وتحويل المبلغ لحسابه، وتقدم بطلب للحصول على تأشيرة خروج نهائي من مكتب العمل وغادر العامل المملكة إلى أرض الوطن.