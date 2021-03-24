شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توفر مراجعة فى مادة الجيولوجيا لطلاب الثانوية العامة مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، توفير مراجعة فى مادة الجيولوجيا لطلاب الثانوية العامة شعبة العلمى علوم، قائلة: يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي، متابعة البث المباشر لمراجعة مادة الجيولوجيا اليوم الأربعاء 24 مارس الساعة 7 مساءً، كما يمكن للطلاب كتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عنها أثناء البث.
وطالب الوزير بعدم إسقاط ما حدث في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام، على امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة، لأنها ستكون مختلفة من حيث الاستعدادات والتأمين، موضحا أن الثانوية العامة سواء كانت ورقية أو إلكترونية، ستكشف الغشاشين، وكل طالب سيواجه الحقيقة، والغشاش سيعرف مستواه بالضبط، وهناك عقوبات صارمة.
وأضاف وزير التربية والتعليم، فى فيديو له منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أن هناك قانون أقره مجلس النواب وسيطبق بشدة على الغشاشين، وسوف تكون هناك مراقبة بالكاميرات والأفراد، وكل طالب يجهز نفسه لامتحان نزيه بمنافسة شريفة ولا يوجد به أية حوادث غش.