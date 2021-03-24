إحباط محاولة تهريب أدوية ضمور عضلات حول جسم كولومبي بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، محاولة تهريب عدد من علب الأدوية، أخفاها راكب كولومبي الجنسية داخل حقائبه وعلى جسده، وذلك فور وصوله من اليونان، لتضليل رجال الجمارك، والعبور بالمضبوطات وبيعها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من أثينا، اشتبه عبدالعال نعمان مدير إدارة الجمارك في راكب كولومبي الجنسية، وذلك بسبب تكرار التردد علي مطار القاهرة 3 مرات شهريًا، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة عماد جاب الله، تبين وجود علب تكرارية، تم تشكيل لجنة لتفتيش حقائب بمعرفة أحمد سيد مأمور الجمارك، تحت إشراف تامر قاسم رئيس القسم، وبتفتيش الراكب ذاتيًا تحت إشراف صابر عبدالحميد نائب مدير الإدارة، تم ضبط 216 أنبول علاج لضمور العضلات "غالي الثمن" على جسده وداخل حقائبه.

أمر عبدالعال نعمان مدير إدارة الجمارك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وذلك بعد العرض على الدكتور الدكتور إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس المصلحة.