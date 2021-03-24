شكرا لقرائتكم خبر عن حملة نظافة في مدينة الرياض بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت حملة لرفع كفاءة منطقة مستودع الغاز بحى الحاج على مدينة الرياض في كفر الشيخ، صباح اليوم الأربعاء، لرفع التراكمات الموجودة بالمنطقة كما تم تسليك خط الصرف الصحى خلف الإدارة الزراعية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، إضافة لاستمرار أعمال رفع كفاءة رافد الطريق الدولي والعمل على رفع كفاءة الطريق الدولى بالنسبة للإناره مقابل الوحدة المحلية لقرية الرغامة.

قال أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، إنه تم صيانة وتركيب كشافات الإنارة بالشوارع الرئيسية بنطاق الوحدة المحلية لقرية الحصفة ومسح وتسوية الطرق الرئيسية والشوارع الرئيسية ابتداءا من كوبرى الشاعر مرورا بأبوهيكل ثم من عزبة عثمان إلى الطريق الدولى ثم الرجوع إلى عزبة دومة ثم أبوشبانة ثم العباسية.

كما تم مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية بنطاق الوحدة المحلية لقرية الحصفة.