شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بطىء .. سعر الذهب في مصر وعالميا فى بداية تعاملات الاربعاء 24 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفع سعر الذهب في مصر، في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 24 مارس 2021، ولكن بشكل بطىء حيث حقق زيادة 2 جنيه فى سعر الذهب عيار 21 قيراط الأكثر انتشارا فى مصر عن سعره مساء الثلاثاء فى ختام التعاملات، ويتعامل المستثمرون مع الذهب بحذر شديد بسبب التذبذب فى سعر الذهب على مدار اليوم ويتأثر فى مصر بالأسعار العالمية والتى تعتمد بشكل كبير على علاقة الذهب مع عوائد سندات الخزانة والدولار .

أما سعر الذهب عالميا فحقق ارتفاع بمقدار 3 دولار فى الأونصة "الاوقية" عن سعر الذهب فى الاغلاق مساء الثلاثاء.

حيث سجل سعر الذهب عيار 21 قيراط صباح اليوم الاربعاء، 768.22 جنيه، بينما سجل مساء الثلاثاء، 766.47 جنيه للقيراط

وسجلت الأوقية " الاونصة" عالميا سعر 1,731.96 $ للأوقية عيار 24 قيراط، بينما سجل مساء الثلاثاء 1,728.30 $

"المصرى اليوم" تنشر سعر الذهب في مصر والأسواق العالمية اليوم صباح اليوم الاربعاء 24 مارس .

سعر الذهب فى بداية تعاملات اليوم الأربعاء 24 مارس

1- سعر الذهب عيار 24 قيراط فى مصر 877.87 جنيه وعالميا 55.68 $

2- سعر الذهب عيار 22 قيراط فى مصر 804.71 جنيه وعالميا 51.04 $

3- سعر الذهب عيار 21 قيراط فى مصر 768.13 جنيه وعالميا 48.72 $

4- سعر الذهب عيار 18 قيراط فى مصر 658.40 جنيه وعالميا 41.76 $

5- سعر الذهب عيار 14 قيراط فى مصر 512.09 جنيه وعالميا 32.48 $

6- سعر الذهب عيار 12 قيراط فى مصر 438.93 جنيه وعالميا 27.84 $

7- سعر الذهب عيار 10 قيراط فى مصر 365.78 جنيه وعالميا 23.20 $

8- سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) فى مصر 6,145.07 جنيه وعالميا 389.74 $

9- سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 27,304.70 جنيه وعالميا 1,731.76 $

10- سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) فى مصر 87,786.65 جنيه وعالميا 5,567.75 $

11- سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط فى مصر 877,866.51 جنيه وعالميا 55,677.46 $

سعر الذهب فى مصر وعالميا مساء اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021

1- سعر الذهب عيار 24 قيراط فى مصر 875.97 جنيه وعالميا 55.57 $

2- سعر الذهب عيار 22 قيراط، فى مصر 802.97 جنيه وعالميا 50.94 $

3- سعر الذهب عيار 21 قيراط فى مصر 766.47 جنيه، وعالميا 48.62 $

4- سعر الذهب عيار 18 قيراط فى مصر 656.98 جنيه، وعالميا 41.67 $

5- سعر الذهب عيار 14 قيراط فى مصر 510.98 جنيه، وعالميا 32.41 $

6- سعر الذهب عيار 12 قيراط فى مصر 437.98 جنيه وعالميا 27.78 $

7- سعر الذهب عيار 10 قيراط فى مصر 364.99 جنيه، وعالميا 23.15 $

8- سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط) فى مصر 6,131.78 جنيه وعالميا 388.96 $

9- سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط فى مصر 27,245.65 جنيه، وعالميا 1,728.30 $

10- سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط) فى مصر 87,596.81 جنيه وعالميا 5,556.62 $

11- سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط فى مصر 875,968.12 جنيه وعالميا 55,566.22 $

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