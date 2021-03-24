شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني .. استمرار غلق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمر لليوم الثاني إغلاق ميناء نويبع للبحري أمام الحركة الملاحية بمحافظة جنوب سيناء لسوء الأحوال الجومائية وشدة الرياح التي بلغت بميناء نويبع 38 عقدة جنوبية وشدة الرياح ما بين 3-4 امتار وحالة البحر مضطرب وتم إيقاف جميع الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية فيما لم تتاثر الحركة الملاحية بمينائي سفاجا والغردقة البحريين بمحافظة البحر الأحمر.

وأعلنت الهيئة رفع درجة الاستعداد بموانيها الـ6 في محافظات ( السويس – البحر الاحمر – جنوب سيناء ) واتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة سوء الاحوال الجوية بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الاحوال الجوية مما يؤدى لاضطراب حركة الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الاحمر .

وتم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الارواح والممتلكات الخاصة والعامة .