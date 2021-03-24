شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة حقلية لتوعية مزارعي الإسكندرية بمكافحة قواقع ومن وصدأ القمح (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت الادارة العامة للارشاد الزراعي في مديرية والزراعة واستصلاح الأراضى في الاسكندرية، بقيادة المهندس طارق زكي صالح وكيل وزارة الزراعة، مدرسة حقلية أمس لتوعية مزارعى قرية الجويرة ببرج العرب بالأمراض التي تصيب الأقماح من بينها الصدأ خاصة وان القمح في مرحلته الاخيرة حالياً، وذلك ضمن فاعليات الحملة القومية لمحصول القمح صنف جميزة ١٢.

وقالت المهندسة تريزا سعد عطا الله مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعى، أنه في إطار التعاون المثمر بين المراكز البحثية ومديرية الزراعة،جرى تنفيذ مدرسة حقلية عن محصول القمح، بمشاركة الدكتورة ثناء حمد عبدالسلام رئيس الحملة القومية للقمح، والدكتور رمضان بهى الدين أستاذ الحشرات بمحطة بحوث الصبحية والدكتور خالد عباس أبوزيد باحث أول حشائش محطة بحوث النوباريه، والمهندسة جهاد السعيد رئيس قسم المحاصيل الحقلية بالمديرية، حيث جرى الحديث التوعوي مع عدد من المزارعين بقرية الجويرة في برج العرب.

وأضافت «تريزا»، لـ«المصرى اليوم»، أن المدرسة تناولت طريقة مكافحة الآفات الحشرية والحيوانية، القواقع ومكافحة المن والعصافير، ومكافحة الحشائش، وطريقة الحصاد وكيفية التعرف عن مظاهر النضج والحصاد وكذلك عدم الرى أثناء هبوب الرياح، ومكافحة الأصداء الثلاثة وكيفية التعرف عليها عن طريق المقاومه الموصى بها من المبيدات.

وفى سياق متصل، نفذت ادارة البساتين في مديرية الزراعة بقيادة المهندسة صافيناز محمد الفضالي مدير إدارة البساتين، قافلة ميدانية للمرور على زراعات الجوافة والزيتون، حيث قدم المهندس محمد العواني مدير عام الإدارة العامة للفاكهة بوزارة الزراعة شرح وافي للعمليات الزراعية التي تجري على الزيتون والجوافة وأثناء المرور تلاحظ أن معظم الزراعات تروى بالري الحديث.

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