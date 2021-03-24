إجراءات احترازية وصور تذكارية .. وفود طلابية تزور متاحف الإسكندرية: هنا قصر الأميرات (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بإجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتدابير وقائية استقبل متحف المجوهرات الملكية في الاسكندرية (قصر الأميرات)، وكذا متحف الاسكندرية القومى باعتبارها من أهم المتاحف المفتوحة للزيارة في المحافظة، وفود طلابية بعدد من المدارس من المحافظة وخارجها وذلك في إطار التعرف على التاريخ والمقتنيات التاريخية التي يضمها المتحف بين جنباته.

واستقبل متحف المجوهرات الملكية، مجموعة من الطلاب المتفوقين من توجيه التربية الإجتماعية التابعة لإدارة غرب التعليمية بقيادة الدكتورة نادية فتحى مدير عام الادارة، وذلك حرصاً منها على الاهتمام بالنشئ وزيادة الوعي الأثري لدى الطلاب.

واصطحب الطلاب أثناء الجولة الإرشادية في تلك الزيارة منى فؤاد، ومنى كساب، كما رافق الطلاب من قسم العلاقات العامة نسمة عبدالعليم.

اجراءات احترازية وكمامات وصور تذكارية .. وفود طلابية تزور متاحف الاسكندرية: هنا قصر الأميرات (صور)

اجراءات احترازية وكمامات وصور تذكارية .. وفود طلابية تزور متاحف الاسكندرية: هنا قصر الأميرات (صور)

اجراءات احترازية وكمامات وصور تذكارية .. وفود طلابية تزور متاحف الاسكندرية: هنا قصر الأميرات (صور)

وأبدى الجميع إعجابهم بالمتحف والطراز المعمارى، وحرصوا على إلتقاط بعض الصور التذكارية كما تم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، وذلك بارتداء الكمامات الطبية والحفاظ على المسافات الآمنة بينهم.

كما زار الطلاب أيضاً متحف الاسكندرية القومى، وقام أمناء المتحف وهم الدكتورة شيماء النوساني، ونيفين محمود، وريهام عبدالرازق باصطحاب المجموعة في جولة إرشادية داخل أقسام المتحف كما صاحبهم مريانا باخوم مسؤول العلاقات العامة بالمتحف في الجولة التي تمت بقاعات العرض المتحفي.

وأشاد الطلاب بروعة المقتنيات وتميز أسلوب العرض، وحرصوا على توثيق تلك الزيارة بالتقاط بعض الصور التذكارية داخل المتحف، وسط تطبيق كامل لإجراءات مواجهة كورونا.

اجراءات احترازية وكمامات وصور تذكارية .. وفود طلابية تزور متاحف الاسكندرية: هنا قصر الأميرات (صور)

اجراءات احترازية وكمامات وصور تذكارية .. وفود طلابية تزور متاحف الاسكندرية: هنا قصر الأميرات (صور)

اجراءات احترازية وكمامات وصور تذكارية .. وفود طلابية تزور متاحف الاسكندرية: هنا قصر الأميرات (صور)

كما زار مجموعة من طلاب مدرسة «نوتردام» بالقاهرة، ضيوف هيئة تنشيط السياحة لمتحف الإسكندرية القومي، حيث رافقهم أحمد عبدالعزيز «أخصائي السياحة».

وقام أمناء المتحف باصطحاب الزائرين في جولة إرشادية للتعريف بمقتنيات المتحف وسط التزام بإجراءات كورونا.

اجراءات احترازية وكمامات وصور تذكارية .. وفود طلابية تزور متاحف الاسكندرية: هنا قصر الأميرات (صور)

اجراءات احترازية وكمامات وصور تذكارية .. وفود طلابية تزور متاحف الاسكندرية: هنا قصر الأميرات (صور)

اجراءات احترازية وكمامات وصور تذكارية .. وفود طلابية تزور متاحف الاسكندرية: هنا قصر الأميرات (صور)

اجراءات احترازية وكمامات وصور تذكارية .. وفود طلابية تزور متاحف الاسكندرية: هنا قصر الأميرات (صور)

اجراءات احترازية وكمامات وصور تذكارية .. وفود طلابية تزور متاحف الاسكندرية: هنا قصر الأميرات (صور)

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