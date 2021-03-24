شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض 8 درجات اليوم ورياح مثيرة للرمال والأتربة والعظمى بالقاهرة 22 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الأربعاء، انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة يصل 8 درجات، حيث يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وطقس مائل للبرودة على السواحل الغربية لطيف على السواحل الشرقية، وطقس معتدل على جنوب سيناء، وطقس لطيف على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطارًا خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على كافة أنحاء الجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد، تصل للعاصفة على شمال الصعيد .

وعن حالة الطقس ليلاً فيسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وطقس مائل للبرودة على جنوب سيناء، وطقس لطيف على جنوب البلاد .

وحول موعد انتهاء العاصفة الترابية، أوضح شاهين، أن العاصفة الترابية بدأت على المناطق الغربية للبلاد السلوم ومطروح وسيوة، وامتدت وشملت المناطق الداخلية بالوجه البحرى والقاهرة وشمال وجنوب الصعيد وشمال ووسط وجنوب سيناء.

وأكد شاهين، أنه مع مساء أمس تتحسن الرؤية وتتحسن الأجواء على أغلب الطرق، مع استمرار الرياح المثارة للرمال والأتربة، ولكنها لن تصل للعاصفة على القاهرة، وقد تصل للعاصفة على شمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة.