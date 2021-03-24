شكرا لقرائتكم خبر عن 91% من القراء يطالبون بتكثيف حملات التوعية بمخاطر الأكياس البلاستيكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف توعية المواطنين بمخاطر استخدام الاكياس البلاستيكية، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف توعية المواطنين بمخاطر استخدام الاكياس البلاستيكية.

وأيد 91% من القراء مطالب تكثيف توعية المواطنين بمخاطر استخدام الاكياس البلاستيكية، بينما عارض 9% من القراء مطالب تكثيف توعية المواطنين بمخاطر استخدام الاكياس البلاستيكية.