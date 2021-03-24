شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء البيطريين تطالب بإجراء حصر لأعداد الكلاب الضالة فى الشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، ضرورة إجراء عملية حصر سريعة ودقيقة لأعداد الكلاب الضالة فى الشوارع بمساعدة المنظمات الدولية، والجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى، وذلك بعد تعدد وانتشار وقائع تعدى الكلاب على مواطنين، مشيرا إلى أن النقابة ستخاطب رئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب لتشكيل لجنة عليا لمكافحة الأمراض المشتركة، وإنشاء صندوق قومى لمكافحة الأمراض خاصة مرض السعار.

وأوضح سليم، لليوم السابع، أن تحسين منظومة النظافة وتجميع القمامة في مختلف شوارع الجمهورية لها تأثير كبير على أعداد الكلاب الضالة فى الشوارع، مطالبا بسرعة رفع كفاءة تجميع المخلفات لدعم الحد من أعداد من تلك الحيوانات، بالإضافة إلى تنشيط وتشجيع البحث العلمي في مجال مكافحة الأمراض المشتركة، خاصة مرض السعار للوقوف على مستجدات الأمور الخاصة بالأمراض الوبائية والمشتركة.

وأشار إلى إمكانية الاعتماد على العيادات البيطرية المرخصة فى إجراء عمليات التعقيم الجراحي والاستقصاء للأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وكذلك بحث إمكانية دعم معهد الأمصال واللقاحات البيولوجية بالعباسية لإنتاج طعوم فموية لمرض السعار من خلال المنظمات الدولية، مطالبا بالإسراع إقرار قانون حماية الحيوان والحياة البرية المقدم من النقابة العامة لمجلس النواب.

ولفت إلى أهمية عقد ندوات تثقيفية في المحافظات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والنقابات الفرعية للأطباء البيطريين لطلاب المدارس لحثهم وتوعيتهم علي كيفية التعامل مع الكلاب الضالة وحالات العقر، وعمل توعية وإرشاد للفئات الأكثر إصابة وعرضه للمرض مثل: العاملين بحدائق الحيوان، المواطنين سكان المحافظات ذات الظهير الصحراوي، العاملين بمجال البحث العلمي، وغيرهم.