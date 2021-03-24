شكرا لقرائتكم خبر عن عودة البرد.. حالة الطقس ودرجات الحرارة في مصر اليوم الاربعاء 24 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت هيئة الارصاد الجوية المصرية ، من تغير حالة الطقس اليوم الأربعاء 24 مارس 2021 وانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ على جميع أنحاء الجمهورية مع استمرار الرياح الباردة والنشطة والمثيرة للرمال .

حيث أكدت الارصاد الجوية على تبدل الطقس الأربعاء على كافة الأنحاء ويسود الطقس اللطيف نهارا و البارد ليلا كما تتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة يصاحبها سقوط الامطار علي السواحل الشمالية من (السلوم حتي الإسكندرية ) والبحيرة وكفر الشيخ والسواحل الشرقية.

وتكون الرياح باردة ونشطة علي كافة الانحاء يصاحبها اثارة للرمال غرب البلاد تمتد الي القاهرة والوجه البحري ثم شرقا الي سيناء ثم تنخفض الرؤية الأفقية علي شمال وجنوب الصعيد بشكل كبير بسبب الرمال والاتربة هناك، وتصل الي حد العاصفة علي الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة.

وحذرت الارصاد الجويةجوية المواطنين من التغيرات فى حالة الطقس ، مؤكدة أن فصل الربيع يتمير بالتغيرات الجوية وطالبتهم باتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمواجهة تقلب الطقس ، مع عدم تخفيف الملابس خلال الفترة الحالية .

يكون الطقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري ، ومائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية والرياح نشطة .

بينما يكون الطقس معتدل على جنوب سيناء ، لطيف على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد .

أما ليلا فأكدت الأرصاد أن حالة الطقس يكون بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية

والطقس يكون مائل للبرودة على جنوب سيناء، ولطيف على جنوب البلاد.

أكدت الهيئة على وجود فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة (30٪ تقريبا)

نشاط رياح على معظم أنحاء الجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد قد تصل لحد العاصفة على شمال الصعيد .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطرب ، وارتفاع الموج من 3 إلى 4 متر والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية .

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون مضطرب وارتفاع الموج من 3 إلى 4 متر، والرياح شمالية غربية.

" المصرى اليوم " تنشر بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على محافظات ومدن مصر .

العظمى الصغرى

القاهرة 22 13

الإسكندرية 20 13

وادى النطرون 21 12

طنطا 21 31

شبين الكوم 22 13

دمنهور 21 13

بلطيم 21 14

مطروح 19 13

السلوم 18 12

سيوة 20 9

بورسعيد 21 13

دمياط 20 14

الزقازيق 22 12

المنصورة 21 13

الاسماعيلية 23 11

السويس 23 14

العريش 24 12

رفح 23 11

رأس سدر 24 12

نخل 22 10

نويبع 24 16

طابا 22 13

كاترين 19 7

الطور 26 14

شرم الشيخ 28 17

الغردقة 27 16

مرسى علم 26 17

الفيوم 23 12

بنى سويف 23 12

المنيا 23 13

أسيوط 24 13

سوهاج 25 14

قنا 27 17

الأقصر 29 16

أسوان 32 19

ادفو 31 18

أبو سمبل 29 19

الوادى الجديد 28 14

شلاتين 31 21

أبو رماد 32 20

حلايب 29 23

رأس حدربة 28 22

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