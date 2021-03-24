شكرا لقرائتكم خبر عن على مسافة 170 كيلو مترا وبشرط توافر اللياقة البدنية.. «درب البحر الأحمر» للمشي يعاود نشاط الرحلات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاود منظمو رحلات سياحة المشي في مشروع «درب جبال البحر الاحمر» فتح الرحلات امام هواة سياحة المشي في الصحاري لاول مرة منذ توقفها مع بداية انتشار فيروس كورونا مارس الماضي وذلك لمدة ٤ ايام متواصلة وياتي استئناف الرحلات بعد تنظيم رحلات افتراضية خلال الفترة الماضية وتكونت الرحلات من خلال مجموعة صغيرة من هواة ممارسة رياضة المشي من مصر في اول رحلة في اعماق مرتفعات جبال البحر الاحمر غرب مدينة الغردقة.

وتشمل الرحلة التي تمتد لمسافة ١٧٠ كيلو مترا عددا من الجبال والاودية بين عدد من قمم الجبال الوعرة وأسفل أوديتها التي توجد بها حمامات السباحة الزمردية الخضراءالمخزنة من بقايا مياه الامطار والسيول هلال فصل الشتاء.

وان عودة الرحلات مرة أخرى للدرب يبقيه حيا، وضمان استمراره في خلق فرص عمل للمجتمعات البدوية في بعض مناطق الصحراء.

واكد منظمو رحلات سياحة المشي ان توافر اللياقة البدنية والصحية شرط اساسي في المشاركين وان النصيحة للمشاركين هي ابقوا امنين من خلال اتخاذ الاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا وعودوا للصحراء كلما استطعتم.

ويعد الرحالة الانجليزي «بن هوفلر» هو مؤسس درب البحر الاحمر لممارسة سياحة المشي في صحراء الغردقة مؤكدا ان عودة الرحلات ستساهم في احياء السياحة التي هي مهمة جدا لدعم السكان المحليين من البدو في هذه المنطقة.

وشهدت الفترة الماضية قيام الرحالة الانجليزي «بن هوفلر» مؤسس ومكتشف درب البحر الاحمر لسياحة المشي الطويل في الصحراء تنظيم رحلات سياحية افتراضية تحتوي على كافة التفاصيل الموجودة بالدرب بالاستعانة بالخرائط والقصص القصيرة من خلال اعداد اول خريطة عربية «Red Sea Mountain Trail» واستمرت الرحلة لمدة 10 ايام كاملة لمسافة 170 كيلومتر هي طول «درب البحر الاحمر» وتم وضع المناطق التي سيتم زيارتها ويشملها الدرب على الخريطة الافتراضية باسمائها البدوية الاصلية.

كانت مجلة تايم الامريكية قد اعتبرت مشروع درب البحر الاحمر انه احد اهم المزارات السياحية في العالم لعام ٢٠١٩ ضمن رحلات مغامرات سياحة المشي في «درب البحر الاحمر» «Red Sea Mountain Trail» والذي يعد أكبر مشروع سياحي لممارسة سياحة ورياضة المشى الطويل «hiking» في أحضان الطبيعة والتراث والذي تم وضعه على خارطة مصر السياحية للذين يأملون التمتع بالأماكن الطبيعية الذي اسسه الرحال البريطاني «بن هوفلز» الذي يبلغ طوله 170 كم، ويعد أول مسار للمشي لمسافات طويلة في مصر والذي وصفه بانه أفضل نصب تذكاري للبدو كشعب متنقل«.

كانت سياحة المشي في «درب البحر الاحمر»Red Sea Mountain Trai في صحراء الغردقة قد توقفت بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقف حركة السياحة الخارجية.