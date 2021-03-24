شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الدواجن والكتاكيت والبيض في مصر اليوم الأربعاء 24 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقرت اسعار اسعار الدواجن والكتاكيت والبيض في الأسواق المصرية، اليوم الأربعاء 24 مارس 2021 ، وذلك لليوم الثالث على التوالي دون أي زيادات في الأسعار

"المصرى اليوم" تنشر اسعار الدواجن والكتاكيت والبيض في مصر حسب أسعار المزرعة اليوم الأربعاء 24 مارس ويزيد السعر من 4 إلى 5 جنيه في المحلات التجارية وأسواق التجزئة.



سعر الدواجن البيضاء من 27 إلى 29 جنيه للكيلو.

سعر الدواجن البلدي من 35 إلى 37 جنيه للكيلو .

سعر الدواجن الأمهات من 18 الى 20 جنيه للكيلو.

سعر الدواجن الساسو من 26 إلى 29 جنيه جنيه .

سعر الرومي البرونزي من 42 إلى 45 جنيه للكيلو .

سعر الرومي الأبيض من 35 إلى 41 جنيه للكيلو.

سعر البط المسكوفي من 46 إلى 50 جنيه للكيلو .

سعر البط المولار من 42 إلى 46 جنيه للكيلو.

سعر الأرانب من 40 إلى 42 جنيه للكيلو

سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 5.5 إلى 7.5 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو عمر يوم من 5 إلى 7 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي عمر يوم من 3.5 إلى 5 جنيه.

سعر الكتكوت الرومى عمر يوم من 17 إلى 18 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأبيض من 28 إلى 32 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر من 28 إلى 33 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي من 29 إلى 35 جنيها

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