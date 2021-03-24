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مواعيد الصلاة في الإسكندرية اليوم الأربعاء 24-3-2021

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رجب رمضان 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد الصلاة في الإسكندرية اليوم الأربعاء 24-3-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 24-3-2021 في محافظة الإسكندرية، وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة.

مواعيد الصلاة في الإسكندرية اليوم الأربعاء:

موعد صلاة الفجر 4.31 ص

موعد الشروق 5.59 ص

موعد صلاة الظهر 12.07 م

موعد صلاة العصر 3.36 م

موعد صلاة المغرب 6.14 م

موعد صلاة العشاء 7.33 م

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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