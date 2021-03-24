شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار في أسعار الخضار والفاكهة في مصر اليوم الأربعاء 24 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقرت اسعار الخضار والفاكهة فى سوق العبور "الجملة"، فى مصر اليوم الاربعاء 24 مارس 2021، لليوم الثانى على التوالى وذلك قبل أيام من شهر رمضان الكريم والذى يتوقع الخبراء زيادة أسعار الخضار والفاكهة خلاله .

ويزيد السعر فى أسواق التجزئة بقيمة من 3 إلى 5 جنيه للكيلو

"المصرى اليوم تنشر سعر الخضار والفاكهة الجملة لليوم الاربعاء 24 مارس وذلك حسب اسعار سوق العبور ، وتزيد الاسعار بقيمة 3 إلى 4 حنيه للكيلو فى أسواق التجزئة ومحلات الخضار والفاكهة بمختلف المحافظات .

اسعار الخضار فى مصر اليوم الاربعاء 24 مارس

سعر الطماطم من 1.1 : 1.9 جنيه للكيلو

سعر البطاطس من 1.25 : 2.35 جنيه للكيلو

سعر البصل من 2.5 : 5 جنيه للكيلو

سعر الكوسة من 2 : 5 جنيه للكيلو

سعر الجزر من 1.5 : 2.5 جنيه للكيلو

سعر الفاصوليا من 6 : 12 جنيه للكيلو

سعر الباذنجان بلدي من 1.75 : 4.25 جنيه للكيلو

سعر الباذنجان رومي من 1.75 : 4.25 جنيه للكيلو

سعر الباذنجان ابيض 2.5 : 4.5 جنيه للكيلو

سعر الفلفل رومي بلدى من 2.5 : 5.5 جنيه للكيلو

سعر الفلفل رومى صوب 5

سعر الفلفل حامى بلدي من 2.5 : 5.5 جنيه للكيلو

سعر الفلفل حامى صوب 4 جنيه للكيلو

سعر الفلفل الوان (اصفر-احمر-برتقالى) من 10 : 18 جنيه للكيلو

سعر الملوخية من 5 : 7 جنيه للكيلو

سعر الخيار صوب من 2 : 4.5 جنيه للكيلو

سعر الخيار بلدى من 1.5 : 4 جنيه للكيلو

سعر البسلة من 3 : 5 جنيه للكيلو

سعر السبانخ من 3 : 5 جنيه للكيلو

سعر القلقاس من 3.5 : 6.5 جنيه للكيلو

سعر البطاطا من 1.5 : 3 جنيه للكيلو

سعر الثوم من 5 : 8.5 جنيه للكيلو

سعر اللفت 1.25 جنيه للكيلو

سعر البنحر من 2 : 4 جنيه للكيلو

سعر الفول اخضر 10 جنيه للكيلو

سعر الورق عنب بناتى من 15 : 25 جنيه للكيلو

سعر الورق عنب بلدى من 10 : 20 جنيه للكيلو

سعر خس الكابوتشى 5 لواحدة

سعر الكرنب (الواحدة 3 كيلو) 4 للواحدة

سعر القرنبيط (الواحدة 2 كيلو) من 3 : 4 للواحدة

اسعار الفاكهة فى مصر اليوم الاربعاء 24 مارس

سعر البرتقال بلدى من 2.5 : 4.5 جنيه للكيلو

سعر برتقال سكرى من 3 : 4.5 جنيه للكيلو

سعر البرتقال ابو سرة من 4 : 7 جنيه للكيلو

سعر البرتقال صيفى من 2.5 : 4 جنيه للكيلو

سعر النارنج 2.5 جنيه للكيلو

سعر جريب فروت من 6 : 9 جنيه للكيلو

سعر اليوسفى من 3.5 : 6.5 جنيه للكيلو

سعر الليمون حلو من 5 : 8 جنيه للكيلو

سعر الليمون بلدى 6 : 16 جنيه للكيلو

سعر الليمون اضاليا 5 جنيه للكيلو

سعر العنب المستورد اصفر 20 جنيه للكيلو

سعر التفاح امريكى ايطالى من 17 : 23 جنيه للكيلو

سعر التفاح جولدن من 13 : 17 جنيه للكيلو

سعر التفاح سورى لبنانى من 12 : 14 جنيه للكيلو

سعر البلح ابيض غزال من 6 : 16 جنيه للكيلو

سعر البلح الوردة من 8 : 18 جنيه للكيلو

سعر البلح البرتموته من 8 : 18 جنيه للكيلو

سعر البلح الاسوانى من 6 : 14 جنيه للكيلو

سعر البلح السكوتى من 8 : 18 جنيه للكيلو

سعر البلح الجنديلة من 8 : 18 جنيه للكيلو

سعر البلح قرن الغزال من 19 : 29 جنيه للكيلو

سعر بلح ثلاجة 6 جنيه للكيلو

سعر بلح شامية من 6 : 8 جنيه للكيلو

سعر بلح ابريمى من 4 : 6 جنيه للكيلو

سعر بلح مركابى من 5 إلى 11 جنيه للكيلو

سعر الكاكا من من 7 : 11 جنيه للكيلو

سعر الفراولة من 4 : 7 جنيه للكيلو

سعر الرمان من 7 : 10 جنيه للكيلو

سعر الجوافة من 4 : 7 جنبه للكيلو

سعر الكنتالوب من 3 : 6 جنيه للكيلو

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